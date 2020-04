Coronavirus- L’Espagne, l’Italie et la Grande Bretagne soufflent: Une lueur d’espoir également à New York

Le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. Mais contrairement aux derniers jours, la maladie recule (un peu) dans les pays les plus touchés du globe. Ce dimanche, des pays comme l’Italie, l’Espagne et la Grande Bretagne accueillent de nouvelles assez rassurantes. A New York, ville la plus touchées des Etats-Unis, le coronavirus est dans une phase descendante, même si les autorités appellent à la prudence.



Ce dimanche, l’Espagne a enregistré son chiffre de décès le plus bas depuis un mois. En effet, le pays recense 410 morts au cours des dernières 24 heures, un chiffre en forte baisse par rapport aux 565 recensés la veille, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. En Italie, le nombre d’hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois, a annoncé la protection civile. C’est une « nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C’est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous gérons cette urgence ».



En Grande Bretagne, on recense 596 décès lors des dernières 24 heures, le plus faible total depuis plus de 2 semaines. D’ailleurs, hier, le pays enregistrait près de 900 morts en 24 heures. A New York, également, l’épidémie est en phase « descendante », annoncé le gouverneur de la ville, qui appelle cependant à la prudence. « La poursuite de cette baisse dépendra de ce que nous ferons. Nous devons rester malins et coordonnés et ne pas compromettre les progrès réalisés », souligné le gouverneur, qui a récemment prolongé les mesures de confinement jusqu’au 15 mai.