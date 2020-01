Coronavirus: Le Mozambique suspend la délivrance des visas aux Chinois

“Le conseil des ministres a décidé de suspendre les visas d’entrée dans le pays aux citoyens de Chine à cause du coronavirus. Cette mesure préventive vise à empêcher le virus de pénétrer le pays”, a déclaré sa porte-parole, Helena Khida, à la presse à l’issue de la réunion.



“Dans le même but, les visas destinés aux Mozambicains désireux de se rendre en Chine sont également suspendus jusqu‘à ce que la situation se normalise”.



Depuis le début de l‘épidémie de coronavirus de nombreux pays ont recommandé à leurs ressortissants de reporter leurs déplacements non indispensables en Chine.



En Chine même, le dernier bilan officiel fait état de 106 morts, pour plus de 4.500 personnes contaminées depuis l’identification de ce nouveau type de pneumonie au début du mois, surtout autour de la ville de Wuhan (centre).



Une soixantaine de cas ont également été signalés dans une quinzaine de pays hors de Chine.