Coronavirus : Le Parlement ghanéen ferme ses portes ! Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la propagation du coronavirus au sein de l’hémicycle ghanéen, faisant une centaines de cas de contamination, le Président de l’Assemblée nationale, Alban Bagbin, a annoncé un ajournement de la session parlementaire pour désinfecter et assainir les locaux. En effet, ces derniers jours, au moins 17 députés et 151 membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus. D’ailleurs, la découverte d’une dizaine de cas, jeudi dernier, avait entraîné la réduction des réunions à deux par semaine. Pour rappel, le Ghana a enregistré plus de 73 000 cas positifs au coronavirus, pour 482 décès, informe africanews.com.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35882-coronavirus...

