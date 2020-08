Coronavirus: Plus de 1.000 nouveaux cas en France en 24 heures Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 23:19 | | 0 commentaire(s)|

La France a recensé 1.039 nouvelles contaminations au COVID-19 en l’espace de 24 heures, a fait savoir mardi la direction générale de la Santé, qui annonce par ailleurs une baisse du nombre d’hospitalisations et une hausse de l’occupation des services de réanimation.



Le nouveau coronavirus a fait deux morts supplémentaires entre lundi et mardi, portant à 30.296 le nombre de décès recensés en France depuis le début de l’épidémie.



Le nombre de personnes hospitalisées pour leur contamination au coronavirus s’élève à 5.162, soit 36 de moins que la veille. Les services de réanimation traitaient mardi 388 patients atteints du COVID-19, soit quatre de plus. (Reuters)







Source : Source : https://www.impact.sn/Coronavirus-Plus-de-1-000-no...

