Coronavirus - Règles sanitaires préventives: l'ASPT invite au suivi des recommandations du Ministère de la Santé Le tourisme, représentant le deuxième poumon économique du Sénégal, est actuellement le secteur qui souffre le plus des effets de la crise du COVID 19, en termes d’arrêts de réservation et d’annulation avec des conséquences financières et sociales certaines.

Toutefois, précise le communiqué parvenu à Leral, le gouvernement a pris des mesures courageuses allant de la fermeture pour trois semaines des établissements d’enseignement (toutes catégories confondues) à l’annulation pour trente jours, de toutes manifestations publiques dans le but d’endiguer toute propagation du coronavirus.



Parallèlement, un dispositif national de gestion de l’épidémie a été mis à contribution, à travers un cadre collaboratif de coordination, de prévention et de suivi des personnes contacts au niveau des points d’entrées aéroportuaires, terrestres et maritimes. Une initiative, apprécie-t-on, qui a permis la prise en charge efficiente des personnes infectées avec déjà, deux cas guéris.



De plus, à partir ce mercredi 18 mars à 23H59, le Sénégal suspend les vols de et vers la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Belgique, la Tunisie, l’Algérie, et le Maroc. Seuls les vols en transports de marchandises et les vols sanitaires seront autorisés. « C’est pourquoi, nous témoignons toute notre solidarité à nos partenaires, et « amis » du Sénégal, aux Organisations professionnelles, Hôteliers, Restaurateurs, Agences de voyage, transporteurs touristiques, et autres métiers de l’Evénementiel dans la gestion de cette crise que nous espérons passagère », indique la source.



Ainsi, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) invite au suivi des recommandations du ministère de la Santé, relatives aux règles sanitaires préventives et au respect scrupuleux des dispositions édictées dans toutes les structures d’hébergement touristiques, disponibles sur le site du Ministère du tourisme et des Transports Aériens : www.mtta.gouv.sn.



Et, le bateau, reconnaît-il, est certes en difficulté. Mais, avec un équipage solide et solidaire à vos côtés. « Nous parviendrons à gérer au mieux cette crise. Et, demeurons convaincus que dans un avenir proche, nous redresserons la barre et feront profiter à de nouveaux amoureux du Sénégal nos plages chaudes, nos paysages exceptionnels, des expériences mémorables dans l’esprit d’hospitalité légendaire de la Téranga sénégalaise », espère le Directeur de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, Papa Mahawa Diouf.



