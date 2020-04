Coronavirus : Tout savoir sur XAV-19, ce traitement à base d'anticorps en cours d'élaboration Spécialisée dans la biotechnologie, l'entreprise Xenothera travaille sur un traitement à base des anticorps qu'elle fabrique depuis plusieurs années.

Elle annonce la production du premier lot de ce médicament, qui permettra le lancement d'un essai clinique d'ici à deux mois.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020

Chloroquine, plasma de patients guéris, vaccin… Les chercheurs du monde entier s’attellent à explorer les différentes pistes thérapeutiques pour faire face à la pandémie de coronavirus. En France, la start-up nantaise Xenothera a annoncé, ce mercredi, avoir conclu un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique LFB pour l’élaboration d’un « candidat médicament », appelé XAV-19. Ce qu’il faut savoir.



De quoi parle-t-on ?



Le XAV-19 est un traitement destiné aux patients touchés par le Covid-19 déjà hospitalisés. Objectif : éviter que leur état de santé ne se dégrade encore, jusqu’à nécessiter un placement en réanimation. La start-up Xenotheramise sur XAV-19, un médicament à base d’anticorps, afin de booster les défenses immunitaires du malade et d’empêcher le virus d’entrer dans les cellules (et donc de se multiplier). « Normalement, une personne fabrique ses propres anticorps mais on ne sait pas encore bien ce qu’il se passe pour ce coronavirus, explique Odile Duvaux, la présidente de Xenothera. Avec XAV-19, l’objectif est de le neutraliser, tout en évitant ce mécanisme d’aggravation qui se produit parfois pour les infections virales. Nous savons aussi que ces anticorps n’induisent pas de phénomène inflammatoire. »

