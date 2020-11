Coronavirus : Un vaccin efficace à 90% !

Le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech s'est avéré efficace à 90%.



La phase 3 de l'essai de Pfizer impliquait 43538 participants. Ces derniers ont reçu deux doses de vaccin ou un placebo rapporte Skynews. 90% étaient protégés contre le virus dans les 28 jours suivant le vaccin.





Seules 94 personnes ayant participé à l'essai ont développé un coronavirus et aucune menace sérieuse pour leur santé n'a été signalée.





«Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité. La première série de résultats de notre essai de vaccin covid-19 fournit les premières preuves de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19», a déclaré le président et directeur général de Pfizer, le Dr Albert Bourla.





«Avec les nouvelles d'aujourd'hui, nous faisons un pas important vers la fourniture, monde entier, d’un vaccin indispensable pour aider à mettre fin à cette crise sanitaire mondiale», a-t-il ajouté.





Le vaccin de Pfizer et BioNTech est l'un des nombreux vaccins mis au point dans le monde dans la course pour mettre fin à la pandémie mondiale.













































igfm

