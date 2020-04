Coronavirus au Sénégal: 69 nouveaux cas, 14 guéris Le Sénégal a enregistré 69 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 703 tests réalisés, ce samedi 25 avril 2020, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il s’agit de 63 cas contacts et 6 cas communautaires venus de Mbacké, Nioro, Mbao, Parcelles Assainies, Colobane et Niayes Thioker. A ce jour, le Sénégal compte 614 cas positifs au coronavirus dont 246 guéris pour 7 décès et 1 évacué. 330 malades sont encore sous traitement dans les hôpitaux.

