Coronavirus : l'ONU appelle à combattre la stigmatisation des personnes d'origine asiatique Rédigé par Mamadou Mangane le 4 Février 2020 à 08:59 Les Nations Unies ont appelé à ne pas stigmatiser et discriminer les personnes d'origine asiatique en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche la Chine et plusieurs autres pays, a-t-on appris auprès de OnuInfo.





« En cette période d’anxiété accrue, nous devons éviter la stigmatisation et la discrimination, et rester solidaires et compatissants », a déclaré lundi le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres sur son compte Twitter en référence aux propos et actes discriminatoires en lien avec le coronavirus.



Plusieurs incidents racistes à l’encontre de personnes d’origine asiatique ont été recensés à travers le monde. Ces personnes sont souvent victimes de propos stigmatisants et d’actes discriminants.



Vendredi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) avait déjà tiré la sonnette d’alarme sur Twitter.



« Il est compréhensible d’être alarmé par le coronavirus. Mais aucune crainte ne peut excuser les préjugés et la discrimination contre les personnes d’origine asiatique », a souligné le HCDH, appelant à combattre le racisme et la haine et à être solidaire en cette période d’urgence de santé publique.



Le Jeudi 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré le coronavirus, urgence de santé publique de portée internationale.



« A la population chinoise et à tous ceux qui dans le monde entier ont été touchés par le virus, sachez que le monde est avec vous », avait alors déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.



A ce jour, l'épidémie de coronavirus a fait 361 morts en Chine et un mort à l'extérieur du pays. 17.389 cas confirmés ont été enregistrés, dont la vaste majorité (17.238) en Chine.



