Coronavirus: la situation dans le monde...Les Etats-Unis enregistrent le plus de décès et le nombre de cas importés remonte en Chine Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Avril 2020 à 11:51 Depuis plusieurs semaines, le monde entier fait face à la crise sanitaire sans précédent du coronavirus. Découvrez le bilan des pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus ce lundi 13 avril 2020. On dépasse désormais la barre des 110 000 décès dans le Monde à cause du Covid-19. Les Etats-Unis deviennent le pays recensant le plus de décès avec plus de 22.000 morts. Le nombre de cas importés remonte en Chine, le pays craint une seconde vague.

Ce lundi 13 avril, le virus Covid-19 touche 1.850.527 cas confirmés et a fait au total 114.245 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS craint une "résurgence mortelle" de la pandémie en cas de déconfinement hâtif.

Aux Etats-Unis, le nombre de décès est toujours très élevé. On compte ce lundi 13 avril 530.006 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l'Espagne et l'Italie. On dénombre ce jour 1514 morts en 24h (1920 hier), soit 22.108 décès au total ce samedi matin. C'est à New York que la pandémie sévit le plus. l'état déclare 531 décès en 24h, approchant la barre des 7.000 morts, 6.898 exactement. Les écoles resteront fermés jusqu'à la fin de l'année scolaire.

La Chine désormais déconfinée, déclare un nombre record de cas infectés importés ce dimanche : 98 dont 49 ressortissants chinois rentrés de Russie (108 nouveaux cas au total). Parcrainte d'une seconde vague, les villes frontalières renforcent leurs frontières et imposent des quarantaines plus strictes. Ce lundi 13 avril, la Chine dénombre 3.343.

En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, on recense 14.393 morts au total (9.253 décès en hôpital et 5.140 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce dimanche 12 avril, 315 décès en hôpital (353 hier) et 246 décès en centre médico-sociaux en 24 heures (290 hier).

On comptabilise 6.845 personnes en soins intensifs en réanimation. Un chiffre en baisse pour la 4e journée consécutive. Le nombre de cas graves passés en réanimation ce jour est de 220 personnes soit -35 en 24h (-121 hier) en tenant compte des départs, un chiffre encourageant qui nous positionne peut-être sur un plateau mais un plateau haut, souligne Jérôme Salomon. On recense actuellement 31.826 personnes hospitalisées et 95.403 cas infectés recensés.

Côté Italie, la poursuite du confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Concernant le nombre de décès, c'est le bilan le plus bas depuis 3 semaines. On compte 431 décès de plus en 24h (619 la veille) ce dimanche 12 avril, portant le nombre de morts à 19.899 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 156.363. On recense 3343 personnes dans un état grave, hospitalisées en réanimation, soit 38 de moins que la veille.

Côté Royaume-Uni, on recense ce dimanche 12 avril 737 décès en 24h contre 917 décès la veille, soit 10.612 morts au total, un nombre de décès encore très élevé. Le nombre de cas recensés est désormais de 84.270. Le Premier ministre Boris Johnson est sorti de l'hôpital.

En Espagne, le nombre de décès repart à la hausse ce dimanche 12 avril. Le virus a causé la mort de 619 personnes de plus en 24 heures (510 la veille), soit 16.972 au total. L'Espagne est le second pays le plus touché au monde en terme de morts et de cas recensés avec 163.027 personnes. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 mai.

L'épidémie en Iran semble entamer une baisse, le pays comptabilise actuellement 71.686 cas déclarés. Le gouvernement annonce 117 décès ces dernières 24 heures lundi 13 avril, soit 4.474 morts au total. Le pays a décidé de lever son confinement en permettant la reprise des activités à faible risque. Par contre, les écoles et universités, restaurants, hôtels, centres sportifs et culturels restent fermés.

Au Maroc, le port du masque devient obligatoire ce dimanche 13 avril. Le pays, en état d'urgence sanitaire, est actuellement en confinement obligatoire sauf dérogation d'un permis de circuler pour le travail. Le pays compte 116 nouveaux cas en 24h et atteint les 1661 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 118 décès (7 décès en 24h).

Au Japon, le gouvernement décrète l'état d'urgence avec la mise en place d'un plan massif d'aide économique. L'épidémie semble s'accélérer dans les grandes villes comme Tokyo et Osaka. Le pays compte actuellement 7.370 cas confirmés et 123 décès (+15 en 24h) ce lundi 13 avril. Mercredi matin, sept régions japonaises, dont les mégapoles de Tokyo et Osaka, ont enclenché un confinement volontaire et très flexible.

En Suède, le pays joue le pari de l'immunité collective et n'a pas opté pour le confinement à l'heure actuelle. On compte ce lundi 13 avril 10.483 cas infectés et 899 décès. Après des effets indésirables sévères, certains hôpitaux arrêtent la chloriquine. En Allemagne, la propagation du virus se poursuit et le nombre de décès augmente. Le pays compte ce dimanche 12 avril, 127.884 cas recensés pour 3.022 décès (+151 en 24h). L'Allemagne prolonge son confinement jusqu'au 19 avril avec un possible début de déconfinement. L'Allemagne impose désormais la quarantaine à sa frontière. L'autorité allemande de la santé a lancé une application de "surveillance intelligente" via les montres connectées pour déterminer les potentiels cas de contamination à travers le pouls et l'activité. L'Allemagne lance une très grande étude sur l'immunité au Civid-19.

L'Autriche envisage un déconfinement partiel à partir du 14 avril commençant par les petits commerces en premier puis les autres magasins en mai, suivi des restaurants mi-mai. L'interdiction de grands rassemblements publics serait maintenu jusqu'au mois de juillet au moins. Le pays compte actuellement 13.806 cas recensés et 337 décès.

En Russie, Vladimir Poutine déclare le mois d'avril chômé mais les salaires préservés. Le pays compte ce lundi 13 avril, 13.945 cas détectés pour 350 morts. L'OPEP, la Russie et d'autres pays producteurs de pétrole ont convenu dimanche de réduire la production d'un montant record, représentant environ 10% de l'offre mondiale, pour soutenir les prix du pétrole dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce lundi 13 avril, 16.585 cas et 504 morts (+34 en 24h). Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l'état d'urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.

La Belgique recense à ce jour 29.647 personnes infectées par le Covid-19. Ce lundi 13 avril, les autorités sanitaires déclarent 3.600 décès (+254 en 24h).

En Suisse, on compte ce lundi 13 avril, 1.106 décès (+70 en 24h) pour 25.415 cas déclarés.

L'Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu'au 12 avril au moins. On compte ce lundi 13 avril 9.655 cas détectés et 334 morts.

En Haïti, la situation promet d'être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d'habitants. Le Président a décrété l'état d'urgence sanitaire, demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.

L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 2173 cas recensés ce dimanche et 25 morts. Le coronavisrus est en train de se diffuser de façon massive. Le nombre de cas déclarés atteint près de 10 000 déclare le professeur Eric Delaporte.

En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte ce lundi 13 avril, 9.205 cas recensés et 231 morts.

Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce dimanche 13 avril, 10.537 cas pour 217 décès recensés (+9 en 24h).

