Coronavirus : près de 600 morts et 30 000 contaminations

En 2 mois, le coronavirus a tué 565 personnes et contaminé près de 30 000 autres dans le monde. On sait désormais qu'il peut se transmettre lors de la grossesse puisqu'un bébé, né en Chine le 2 février, est porteur du nCoV.

Le "nouveau coronavirus" (nCoV) apparu en Chine en décembre 2019 a causé 565 décès et infecté 28 333 personnes au 6 février (bien plus que lors de l'épidémie de Sras en 2002-2003 où 7 761 cas avaient été dénombrés).

Cependant, Sylvie Briand, directrice du département Préparation mondiale aux risques infectieux de l'OMS, a indiqué le 4 février, à la presse que la situation n'était pas encore au stade de "pandémie" (épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier) mais se cantonnait à une "épidémie avec de multiples foyers". "Nous espérons qu'en nous basant sur ces mesures prises dans le Hubei, mais aussi dans d'autres endroits, où nous avons eu des cas, nous pourrons arrêter la transmission et nous débarrasser de ce virus" a-t-elle précisé.



Le 6 février, on apprend qu'une femme enceinte peut transmettre le virus à son bébé, un nouveau-né est né en Chine le 2 février avec le nCoV.



Les autorités ont décidé de placer en quarantaine ce navire, le Diamond Princess, arrivé lundi soir dans la baie de Yokohama, près de Tokyo, avec 3711 personnes à bord. Elles ont entrepris de rechercher des cas de contamination à bord après que la pneumonie virale eut été détectée à Hong Kong chez un ancien passager de ce bateau.



