Côte d’Ivoire : 722,8 milliards FCfa d'impôts collectés au 1er trimestre 2022

La directrice générale adjointe des Impôts, M’bahia Bamba Maférima, a annoncé le vendredi 22 avril à Abidjan, que les services des impôts de Côte d’Ivoire ont recouvré 722,8 milliards de FCFA de recettes brutes au 1er trimestre 2022 pour un objectif de 701,1 milliards de FCFA, soit un écart positif de 21,7 milliards de FCFA.



L’annonce a été faite à l’ouverture d’un séminaire bilan du 1er trimestre 2022 et perspectives du 2e trimestre de l’année en cours, en présence du directeur de cabinet du ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Adama Sall.



En comparaison avec les recettes de la même période, en 2021, M’bahia Bamba Maférima a indiqué que les montants mobilisés s’élevaient à 640,2 milliards de FCFA, des réalisations en hausse de 82,6 milliards Fcfa, soit une progression de 12,9%.



Parlant des perspectives, elle a annoncé que les objectifs de recettes de la Direction générale des impôts (DGI) pour le deuxième trimestre sont fixés à 979,8 milliards de FCFA, en hausse de 181,8 milliards de FCFA par rapport aux recouvrements de la même période en 2021.



Au nom du ministre, Adama Sall s’est félicité des résultats enregistrés par la DGI. Toutefois, a-t-il dit, « de nombreux défis restent encore à relever afin de permettre à l’Etat de mener à bien les ambitieux programmes de développement contenus dans le Plan national de développement (PND) 2021-2025 ».



Il a fait observer qu’en 2022, les ressources fiscales et douanières cumulées devraient représenter environ 45% du budget national. (APO)









Source : https://www.impact.sn/Cote-d-Ivoire-7228-milliards...