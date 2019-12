Accueil Envoyer Partager sur facebook Côte d'Ivoire: Mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro Rédigé par La rédaction de leral... le 23 Décembre 2019 à 18:39

La Côte d'Ivoire a émis un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, un ancien chef rebelle et candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Quatre sources gouvernementales l'ont indiqué lundi à Reuters, juste avant son retour au pays après plus de six mois à l'étranger.



En tournée européenne depuis quelques mois, Guillaume Soro devait rentrer à Abidjan ce lundi 23 décembre.



Son vol privé de Paris à destination de la Côte d'Ivoire vers le Ghana voisin a été détourné "pour des raisons de sécurité", a déclaré son conseiller, Alain Lobognon à Reuters.



Les sources n'ont pas fourni de détails sur les allégations spécifiques contre Soro. Un porte-parole de la police a déclaré qu'il n'était pas au courant du mandat.



Soro, 47 ans, a dirigé les rebelles qui ont tenté sans succès d'évincer le président Laurent Gbagbo du pouvoir en 2002, avant d'installer Alassane Ouattara à la présidence lors d'une brève guerre civile après une élection contestée en 2010.



En Côte d'Ivoire, des policiers avaient investi le siège de Guillaume Soro à Abidjan.



En Côte d'Ivoire, des policiers avaient investi le siège de Guillaume Soro à Abidjan. L'ancien président de l'Assemblée Nationale, ancien chef rebelle et candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine, en tournée européenne depuis quelques mois, devait rentrer à Abidjan ce lundi 23 décembre.



