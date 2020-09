Côte d’Ivoire: Soro investi par son parti pour la présidentielle

Générations et peuples solidaires (GPS) le parti de l’ancien chef rebelle et ex Premier ministre Guillaume Soro, 47 ans, l’a investi officiellement candidat à la présidentielle du 31 octobre, dimanche devant plusieurs centaines de militants dans un hôtel d’Abidjan.



Des membres de GPS avaient déjà déposé sa candidature le 31 août à la commission électorale indépendante (CEI), alors que Guillaume Soro a annoncé sa volonté de participer au scrutin il y a plusieurs mois depuis la France.



«Président Soro Kigbafori Guillaume, mon président, votre candidature est portée par tout un peuple prêt pour le combat à vos côtés, malgré l’adversité féroce que vous impose le parti au pouvoir», a affirmé Minata Koné Zié, une des porte-parole du parti, qui avait déposé la candidature de Guillaume Soro à la CEI.



Radié des listes électorales



«Notre candidat, est éligible à l’élection présidentielle prochaine et il la gagnera. Fédérons nos énergies et nos actions pour imposer l’alternance démocratique dans un pays démocratique et prospère avec le Président Soro», a-t-elle conclu.



Guillaume Soro a été condamné en Côte d’Ivoire en avril 2020 à 20 ans de prison pour «recel de détournement de deniers publics». De source judiciaire, il y a peu de chances que le conseil constitutionnel valide sa candidature alors que la justice l’a déjà radié des listes électorales pour ce motif.



Le Conseil, qui a 15 jours pour publier la liste des candidatures validées, devrait donner sa réponse cette semaine. (AFP/NXP)

