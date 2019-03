Côte d’Ivoire : la nouvelle bombe de Guillaume Soro

Après son départ du Parlement ivoirien, Guillaume Soro a désormais la langue déliée. Lors des rencontres qu’il multiplie avec les populations par le biais de son Comité politique (CP), il met en garde le président ivoirien sur la franchise des gens de son entourage. Il a profité des échanges avec les populations du Haut Sassandra (Daloa) pour faire certaines déclarations sur les membres du RHDP qui venaient à lui dans le but de discréditer Alassane Ouattara.



«je ne crois pas en ça… »



«J’ai dit au Président Ouattara que ton RHDP là, je ne crois pas en ça, parce que ceux qui sont dans RHDP ne sont pas avec toi », avait lâché l’ancien président de l’Assemblée Nationale Ivoirien. Il estime que le parti RHDP unifié n’est composé que des personnes qui ne partagent pas la vision d’Alassane Ouattara. « Les mêmes gens qui sont dans RHDP, il y a beaucoup parmi eux, quand je parle, ils ont peur. Ils venaient dans mon bureau à la Primature pour me dire qu’Alassane n’est pas Ivoirien», déclare-t-il.



Pour lui, le président se retrouvera seul dès que les premières difficultés vont se présenter car la plupart des membres n’applaudit que devant les caméras. Une fois les projecteurs éteints, ils montrent leur vrai visage. Rappelons que Guillaume Soro a démissionné du poste de président de l’Assemblée nationale lors d’une session extraordinaire convoquée pour l’occasion, vendredi 8 février. Il a occupé ce poste pendant 7 ans. Il a dû rendre son tablier suite aux nombreux points de divergence qui sont nés entre lui et Alassane Ouattara.















lanouvelle tribune.info