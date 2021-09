Coup d’État en Guinée : Les nouvelles mesures du Colonel Doumbouya Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) dans un communiqué parcouru par Dakaractu, a confirmé la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ce dimanche en début de soirée. Le président du CNED précise qu’à partir de ce dimanche que tous les Secrétaires généraux de tous les départements ministériels assureront la continuité des charges courantes. Les gouverneurs de région sont remplacés par les commandants de région. Les sous-préfets et les préfets par les commandants d’unité de leurs localités, précise le nouvel homme fort de Conakry qui commence ainsi un vaste chamboulement de l’administration territoriale remplacée par des commandants de région. Cependant, le Colonel Doumbouya a convoqué tous les ministres sortants et les anciens présidents des institutions à une rencontre demain lundi 6 septembre 2021 à 11 heures au Palais du peuple. Le colonel de préciser que tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion contre le CRND. Il appelle aussi les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi. L’ancien commandant de l’unité des forces spéciales a ordonné les détachements de la gendarmerie routière et de la police à veiller au respect de ces mesures.

