Couple : Mesdames, voici quatre phrases à éviter de dire à son homme

Toute relation évolue selon des étapes, certains s’attachent facilement, d’autres difficilement.Toutefois sachez-le, votre relation est différente des autres alors ne la comparez à aucune autre, surtout en période de difficulté. Pour éviter de voir votre relation voler en éclat, voici des phrases à éviter de prononcer

1- Fais ce que tu veux, je m’en fous Quels que soient vos sautes d’humeurs ne dites jamais cela. Ça risque de vous coûter cher. Les hommes n’aiment pas les femmes autoritaires qui veulent à tout prix porter la culotte. La bible dit que l’homme est le chef de famille et que la femme lui doit soumission. Apprenez à être douce et cultivez la tempérance sinon l’homme ira chercher ce manque dehors, la nature a horreur du vide.

2- Tu m’énerves, je ne t’aime plus Généralement quand une femme est en colère l’une des premières phrases qui sort de sa bouche est « Tu m’énerves ». Oui en période de crise, la douleur vous fait penser aux mauvaises attitudes de votre conjoint et tout de suite vous en ressentez du dégoût. C’est normal parce que vous êtes un être humain, mais sachez que tout être humain à droit à l’erreur par conséquent entendre de tels propos de l’être aimé crée des frustrations qu’il faut absolument éviter.

3- Je regrette le jour où tu as croisé mon chemin Après 20 ans de vie commune et 5 enfants vous dites regretter d’avoir croisé le chemin de votre homme ? A quoi vous servirait ce regret si ce n’est vous faire du mal à vous-même. Votre homme a déconné quelque part ? asseyez-vous et parlez entre adulte ce sera à votre avantage.

4- Tu dois choisir entre ta mère et moi Mettez-vous à sa place une seule seconde et posez-vous la question. Les hommes supportent mal la pression, encore qu’il s’agisse d’un sujet aussi délicat. Si votre belle-mère est sujet de dispute, trouvez des astuces malignes pour atteindre le cœur de cette dernière ainsi vous aurez la paix.

Emeraude ASSAH

