Coupure de signal de la télévision Walfdjri: Le renvoi du personnel en chômage technique, projeté

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023

Walf TV va devoir prendre leur mal en patience. Officiellement, la durée de cette coupure est prise pour un mois. Une notification reçue, plus d'une semaine après être privé de signal. Une injustice décriée par les agents de l'information. Toutefois, le groupe Walf entame la lutte à tout. L’annonce a été faite, lors de leur face à la presse, en lieu et place de la manifestation finalement, interdite par les autorités. Ainsi, la direction de walf vit déjà, les conséquences de cette coupure qui se sont répercutées financièrement dans la boîte. Et, l’éventualité de renvoyer en chômage technique le personnel de la télévision walf, plane déjà. D’après les responsables, un licenciement collectif n'est pas épargné si la situation ne change pas. Mais, les travailleurs du groupe walf tendent la main à l'Etat du Sénégal.