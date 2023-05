Cours magistrale de Ndèye Fatou Ndiaye examine attentivement l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 13:51 | | 0 commentaire(s)| L'affaire qui oppose Adji Sarr, une masseuse accusant Ousmane Sonko, homme politique sénégalais, de viol, est scrutée avec attention par la Cour présidée par Ndeye Fatou Ndiaye. Alors que les regards du pays sont rivés sur ce procès médiatisé, la Cour s'attache à écouter attentivement les témoignages et à examiner les preuves présentées, dans le but de rendre une décision juste et équitable.













Accueil Envoyer à un ami Partager