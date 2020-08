Covid 19: Aly Ngouille Ndiaye annonce 4 mesures et menace! Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 10:36 | | 0 commentaire(s)| Face à la flambée des contaminations et à l’augmentation des décès liés à la Covid-19, le président de la République Macky Sall a tenu un Conseil des ministres pour donner des instructions en ce sens. Faisant suite à ces instructions, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé avec fermeté, 4 mesures de restriction lors de sa conférence de presse et a promis des sanctions pénales pour tous les contrevenants.



