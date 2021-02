Covid-19/Désinfection: le Conseil départemental fait le ménage dans 33 lycées et collèges à Louga Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 06:07 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil départemental de Louga, sous la houlette de son Secrétaire général, Yéri Bâ s'est lancé à la Covid-19 avec une opération de désinfection des établissements scolaires. Il s'agit des trente trois (33) lycées et collèges répartis à travers la région de Louga.

Ceci pour protéger les élèves et les enseignants, ainsi que les populations, tout en respectant les mesures barrières, a-t-il fait savoir.



Accueil Envoyer à un ami Partager