Covid-19 – L’Afrique a enregistré plus de 11,59 millions de cas, selon le CDC Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 11.596.707 dimanche soir, a rapporté le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Le CDC Afrique, qui est l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine (UA), a déclaré que le nombre de décès sur le continent s'élevait désormais à 252.892, tandis que 10.918.957 patients s'étaient jusqu'ici à présents rétablis.



L'Afrique du Sud le Maroc, la Tunisie et la Libye font partie des pays qui comptent le plus grand nombre de cas sur le continent, selon le CDC Afrique.



C'est l'Afrique du Sud qui a enregistré le plus de cas de COVID-19 en Afrique, avec 3.921.633 cas. Elle est suivie par le Maroc, avec 1.166.530 cas confirmés en date de dimanche soir, a ajouté le CDC Afrique.



En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la région la plus touchée, suivie par le nord et l'est du continent. L'Afrique centrale reste quant à elle la région la moins touchée, selon l'agence. (Xinhua)





Source : Source : https://www.impact.sn/Covid-19-L-Afrique-a-enregis...

