Covid 19/Louga: Le chef de Brigade de la sous brigade d'hygiène et son équipe sillonne les quartiers Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Le chef de Brigade de la sous brigade d'hygiène de Louga Jack Henry Sow et son équipe ont sillonné quelques quartiers de Louga pour sensibiliser la population sur les gestes barrières et les normes d'hygiène. D'après Jack Henry, ils ont beaucoup insisté sur l'utilisation de l'eau de javel. Leur action entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



