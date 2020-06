Covid-19: Quatre mesures pour accompagner les étudiants des universités

La situation épidémique a ralenti les enseignements au niveau des universités publiques sénégalaises. Ainsi, la Coordination des Ecoles et Instituts de l’Université Cheikh Anta Diop a entrepris des démarches en vue de permettre à sa communauté de ne pas décrocher avec les enseignements.



Suite à des correspondances et des rencontres virtuelles entre la coordination et le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les mesures suivantes ont été prises:



-la mise à disposition d’une connexion internet (entre 6 et 10 Go) à tous les étudiants de l’UCAD



-la possibilité de soutenir en ligne les mémoires et thèses



-la reprise totale ou partielle de certains enseignements au retour avant les examens



-une ouverture prochaine du campus social pour que les étudiants puissent récupérer leurs bagages.



Les discussions se mènent afin que les étudiants ayant effectué les enseignements théoriques, puissent faire de stages sur la base du volontariat.