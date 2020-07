Covid -19 - Ravages à la BCEAO - Mort d'un cadre, un autre en réanimation et des cas contacts La Bceao est touchée par le coronavirus. Selon Guestuinfo et repris par Ma Revue de Presse, un cadre de BCEAO (agence nationale) est décédé, ce samedi 4 Juillet 2029 après avoir été contaminé à la Covid-19.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juillet 2020 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Le défunt dont Guestuinfo tait le nom, fait donc, partie des quatre (4) décès qui ont été annoncés dimanche par le Ministère de la Santé. En plus de ce décès, un autre agent de la Bceao- nationale infecté est admis en réanimation et d’autres cas contacts ont été contraints de rester chez eux en confinements.



Mais au niveau de la Direction générale de la banque sous régionale, on tente de « gérer l’information à l’interne » pour, probablement, sauvegarder l’image de l’institution. Ce qui n’est pas du goût de certains agents qui demandent aux responsables de la banque de prendre leurs responsabilités. « Il fallait procéder au dépistage massif du personnel dès l’apparition du premier cas. Mais la direction n’a pas assumé ses responsabilités. Nous sommes tous inquiets », se désolent nos sources.



D’ailleurs, Guestuinfo a appris aussi que la BCEAO agence n’a pas fonctionné, ce lundi, puisque la Direction a demandé au personnel de rester chez lui.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos