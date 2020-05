Covid 19/ Rufisque : Les éléments français au secours des structures de santé Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mai 2020 à 19:34 | | 0 commentaire(s)| Les éléments français au Sénégal poursuivent leur soutien aux structures de santé engagées dans la lutte contre le COVID-19. Ce jeudi 7 mai 2020, le convoi des éléments français au Sénégal est arrivé dans la matinée devant le centre de santé de Rufisque pour réaliser sa 12ème action de don en denrées de première nécessité, une fois de plus au profit d’un établissement de santé, engagé en 1ère ligne dans la lutte contre la pandémie mondiale.

Les militaires français ont déposé 1 tonne de riz, 100 kg de pommes de terre, de pâtes, d’oignons, de l’huile, du sucre, du pâté de thon, du concentré de tomate, du lait liquide et en poudre, ainsi que des masques barrière en tissus, suivant la norme AFNOR et fabriqués localement. « Je veux souligner ma satisfaction et mes remerciements », a déclaré le médecin-chef du district sanitaire de Rufisque, Mbaye THIAM. « C’est la première fois que nous recevons une aide alimentaire et cet appui des EFS vient à son heure ».



Les militaires des éléments français au Sénégal et leurs familles ont à cœur de soutenir ce centre de santé qui reçoit en moyenne 300 patients par jour. Service de médecine, maternité, pédiatrie, gériatrie (avec une prise en charge des plus de 60 ans), bloc opératoire, laboratoire, chirurgie dentaire, ophtalmologie ou encore radiologie, le centre de santé de Rufisque est une référence dans son domaine.



Pour réaliser cette opération, les éléments français au Sénégal ont bénéficié d’un mouvement spontané de solidarité de la part d’entreprises qui ont suivi leurs actions au profit des plus démunis. Ce mouvement s’est concrétisé par des dons conséquents de riz, de lait liquide, de pâtés de thon. Mais aussi, des masques barrières en tissu, suivant la norme AFNOR qui viennent s’ajouter aux denrées offertes par les militaires français et leurs familles. Les EFS remercient notamment la compagnie agricole de Saint-Louis, Candia, Kirène, la SOCAS, EIFFAGE et la COTOA pour leur soutien solidaire à l’attention des plus démunis.



Répondant aux besoins des associations engagées en première ligne dans le domaine social, les éléments français au Sénégal, dont les 350 militaires et civils vivent au Sénégal avec leurs conjoints et leurs enfants, traversent de manière solidaire cette crise du COVID-19 avec et aux côtés de leurs hôtes sénégalais.













