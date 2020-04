Covid-19 : "aucune preuve" que les anciens malades soient immunisés, selon l'OMS L'Organisation mondiale de la santé a déclaré, samedi, qu'il n'y avait actuellement "aucune preuve" que les personnes guéries du coronovirus et qui ont développé des anticorps étaient immunisés.



Une mise en garde de plus concernant l'immunité des personnes déjà contaminées par le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, samedi 25 avril, qu'il n'y avait actuellement "aucune preuve" que les personnes guéries du coronovirus et qui ont développé des anticorps étaient immunisés.



Dans une note scientifique, l'agence des Nations unies a mis en garde les États contre la délivrance de "certificats d'immunité" aux personnes guéries car leur fiabilité ne pouvait être garantie.

Cette pratique pourrait en fait augmenter les risques de propagation, certaines personnes guéries s'exposant sans précaution en pensant être protégées du virus.



Le Chili a déclaré la semaine dernière qu'il commencerait à remettre des "passeports de santé" aux personnes réputées guéries.

