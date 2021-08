Covid-19 et campagne électorale : Qu’en pensent les partis politiques marocains ? Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 19:40 | | 0 commentaire(s)| Alors que le Maroc franchit la barre de 12 000 contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus et plus de 72 décès, les partis politiques semblent déterminés à mener à bien leurs campagnes électorales, dernier sprint les séparant des élections de septembre. Nombre d’entre eux pensent même que la situation épidémiologique du pays n’est pas...si alarmante.



Au Maroc, la propagation du nouveau coronavirus et ses variants s’accélère au rythme de la campagne pour les élections législatives et communales, prévues en septembre, soit dans quelques semaines. Alors que le royaume enregistre plus de 10 000 cas de contaminations journalières, le gouvernement a décidé, cette semaine, de serrer la vis, en instaurant de nouvelles mesures restrictives. Des mesures qui ne semblent pas s’appliquer aux partis politiques. En effet, si les images de rassemblements irritent sur les réseaux sociaux et leurs auteurs qualifiés d’insoucieux, celles de meetings politiques, avec des masques mal portés ou les accolades entre camarades en pleine pandémie, sont en passe de devenir monnaie courante.



