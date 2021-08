Covid-19: l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna tombe à 66% contre le variant Delta Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|









Source : Ces données proviennent d'une étude menée sur des milliers d'employés de centres de soins et d'hôpitaux dans six Etats, afin d'examiner les performances des vaccins en conditions réelles. Les participants sont testés chaque semaine pour détecter à la fois les infections symptomatiques mais aussi asymptomatiques.Source : https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-efficacite-...

