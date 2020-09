Covid-19: le président Ramaphosa annonce la réouverture des frontières en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud finit de sortir de son confinement et passe au niveau 1 d'alerte sanitaire, le niveau le plus bas. Le président Cyril Ramaphosa l'a annoncé ce mercredi 16 septembre, lors d'un discours à la nation. Avec quelque 650 000 cas et plus de 15 000 décès, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent, l'un de plus touchés même au niveau mondial (8e), mais le rythme des contaminations a nettement diminué ces dernières semaines.



Un constat qui a poussé le président à lever la plupart des restrictions encore en place. Six mois après la mise place d'un confinement très strict, les frontières internationales du pays seront rouvertes à partir du 1er octobre. Le président Cyril Ramaphosa a toutefois précisé que certains pays à risque pourraient se retrouver sur liste rouge. Une liste pas encore totalement définie. Les voyageurs devront aussi avoir réalisé un test négatif 72h avant leur vol. (RFI)

Source : https://www.impact.sn/Covid-19-le-president-Ramaph...