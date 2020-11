Covid 19, un vaccin efficace à 90% d’ici la fin de l’année Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

L’américain Pfizer et l’allemand Biontech annoncent qu’un vaccin contre le covid 19 d’une efficacité de 90% sera disponible avant la fin de l’année. Pour l’heure, ces deux géants de l’industrie pharmaceutique assurent qu’au moins 50 millions de dosages seront prêts avant 2021. Selon d’ailleurs les ondes de Rfi, cette nouvelle a été notamment bien accueillie […] L’américain Pfizer et l’allemand Biontech annoncent qu’un vaccin contre le covid 19 d’une efficacité de 90% sera disponible avant la fin de l’année. Pour l’heure, ces deux géants de l’industrie pharmaceutique assurent qu’au moins 50 millions de dosages seront prêts avant 2021. Selon d’ailleurs les ondes de Rfi, cette nouvelle a été notamment bien accueillie par Joe Biden, tout juste nouveau président des États Unis qui compte vaincre rapidement cette pandémie sur le sol américain. Les indices boursiers européens et américains, ont également monté en flèche à la suite de cette annonce.



Source : Source : https://letemoin.sn/covid-19-un-vaccin-efficace-a-...

