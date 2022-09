Crd Gamou Thiénaba: Le gouverneur de Thiès rassure et promet un bon déroulement Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Septembre 2022 à 21:45 | | 0 commentaire(s)| Le Gouverneur de la Région de Thiès a expliqué lors d’un Crd sur les préparatifs du 143e Gamou de Thiénaba, que le nécessaire sera apporté par les autorités habilitées. Mais, il indique que l’événement coïncide un peu avec la fin de la pandémie de Covid 19. Donc, il exhorte à un renforcement du dispositif médical pour la prise en charge des malades et la prévention de la propagation du virus de Covid 19, encore présent au Sénégal. Ainsi, il insiste sur la disponibilité des équipements et des équipes de vaccination, mais aussi sur le renforcement du dispositif sécuritaire avec jalonnement de la route occupée par les gendarmes, afin de dissuader les automobilistes à la pratique d'excès de vitesse. Le Gouverneur rappelle que les problèmes de l’eau de la cité seront résolues afin de mettre les pèlerins dans de très bonnes conditions.



Accueil Envoyer à un ami Partager