Crise estudiantine : Omar Pène nommé par Macky Sall, Ambassadeur de bonne volonté

Le chanteur Omar Pène ne ménage aucun effort pour résoudre définitivement la crise qui secoue le monde estudiantin. En sus d’avoir répondu aux préoccupations des étudiants, en augmentant le montant de la bourse et en diminuant le prix des tickets de restaurant, il a posé un acte allant dans le sens de la prévention des crises. Le président de la République, Macky Sall, a nommé le chanteur Omar Pène comme «Ambassadeur de bonne volonté auprès de la communauté estudiantine du Sénégal».



Le lead vocal du Super Diamono et auteur du opus «Etudiant» pourra, à ce titre, « aider à améliorer les relations entre les étudiants et les pouvoirs publics ».













Les Echos