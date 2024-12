Crise persistante au groupe E-Média Invest : Les employés interpellent la direction, sur les salaires impayés

Dans un communiqué publié hier, les employés font part de leur « profonde déception » et de leur « inquiétude croissante » face à une direction qu’ils qualifient de sourde à leurs appels. « Cette situation n’est pas seulement difficile pour nous, elle est désastreuse pour l’entreprise », affirment-ils.



Ils appellent la direction à « i[respecter [leurs] droits et payer [leurs] salaires ]i», tout en insistant sur l’impact humain et professionnel d’un tel blocage. En l’absence de mesures immédiates, les travailleurs préviennent que cette crise pourrait durablement affecter le fonctionnement et l’image du groupe E-Média Invest.



Ce conflit met en lumière une gestion jugée défaillante et interpelle sur la nécessité d’un dialogue social plus constructif au sein des entreprises sénégalaises.