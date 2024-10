Crue du fleuve Sénégal : Réunion interministérielle d’urgence présidée par Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Réunion interministérielle/ Saliou Ndong Le gouvernement sénégalais déploie tous les efforts possibles pour trouver la solution adéquate afin de maîtriser les crues du fleuve Sénégal, qui ont causé des inondations touchant des milliers de personnes dans les régions est et nord du pays (Bakel et Matam). Dans le cadre de la recherche de solutions, le Premier ministre Ousmane SONKO a présidé, ce dimanche 20 octobre 2024, une réunion interministérielle exceptionnelle consacrée à la situation des crues, rapporte PressAfrik. Lors de cette rencontre, tous les ministères impliqués dans les opérations d'assistance et de secours aux sinistrés ont fait un état des lieux. Sur cette base, il a demandé aux ministres de cibler les actions « les plus urgentes pour une intervention efficace ». Le Premier ministre a également rappelé que l'État avait débloqué une enveloppe provisoire de 8 milliards de FCFA pour venir en aide aux sinistrés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/crue-du-fleuve-senegal-re... Sénégal Atlanticactu / Saliou Ndong

