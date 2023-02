Curi : Les étudiants dénoncent les mauvaises conditions d’études et réclament un master Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 17:01 | | 0 commentaire(s)| Les étudiants de la première promotion du Centre Universitaire de Recherche et de formation aux Technologies de l’Internet, dénoncent les mauvaises conditions d’études et réclament un master. D’après Pape Makhtar Diène, coordinateur des délégués, les apprenants du CURI ont été réorientés sans aucune mesure d’accompagnement, dans ce centre universitaire en 2020. La décision est prise de suspendre les cours, le temps de voir ces problèmes reglès.



