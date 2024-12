DAKAR SUFFOQUE SOUS LE NUAGE SAHARIEN Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Décembre 2024 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Les mesures de la qualité de l'air atteignent des sommets inquiétants, propulsant la capitale sénégalaise devant New Delhi au classement des villes les plus polluées (SenePlus) - Selon les informations rapportées par Bloomberg, la capitale sénégalaise a grimpé au sommet du classement mondial des villes les plus polluées, dépassant même des mégapoles comme New Delhi et Dhaka. L'indice établi par la plateforme suisse IQAir a enregistré mercredi un score préoccupant de 392 pour Dakar, bien au-delà du seuil acceptable fixé à 101. Cette situation critique s'explique par un phénomène naturel saisonnier : l'Harmattan, un vent sec chargé de poussières sahariennes qui souffle sur l'Afrique de l'Ouest de fin novembre à mars. Comme le précise Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste à l'Agence nationale de l'aviation civile, "un épisode de poussière" particulièrement intense affecte actuellement le nord du Sénégal et devrait s'étendre à l'ensemble du pays avant de se stabiliser ce weekend. Les données sont alarmantes : "La concentration de particules dans l'air extérieur dépasse 1000 microgrammes par mètre cube", indique Diouf, soit le double de la moyenne habituelle et plus de 22 fois la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé fixée à 45 microgrammes. La visibilité à Dakar devrait chuter à "500 mètres ou moins" selon les prévisions. Les conséquences sanitaires inquiètent particulièrement les professionnels de santé. Le Dr Oumar Ba, du service de pneumologie de l'Hôpital Général de Yoff à Dakar, souligne que c'est "une réelle préoccupation, particulièrement pour les maladies respiratoires comme l'asthme et la bronchite, et chez les enfants qui sont souvent plus fragiles". Il estime qu'environ 10% de la population souffre de problèmes pulmonaires, une proportion probablement plus élevée dans la capitale. L'impact économique est également significatif, notamment pour la communauté des pêcheurs. Omar Drame, secrétaire général d'un syndicat de pêcheurs de Dakar, explique les risques accrus : "Le risque d'échouage ou de collision avec d'autres bateaux augmente, sans parler de l'impact sur la santé des pêcheurs". À Soumbedioune, seuls quelques marins équipés de GPS osent encore prendre la mer, comme le confirme Issa Fall, coordinateur de l'association locale de pêche. La vie quotidienne des Dakarois s'en trouve bouleversée. Mamadou Diop, octuple champion sénégalais de triathlon, a dû adapter ses activités : "Pousser son corps en extérieur dans ces conditions n'est vraiment pas une option". Les autorités sanitaires recommandent d'éviter les activités sportives en plein air et conseillent aux personnes vulnérables de rester à l'intérieur et de porter des masques. Ce phénomène météorologique, qui peut persister plusieurs jours voire plusieurs semaines selon les conditions atmosphériques, continue d'affecter sévèrement la qualité de vie des habitants de la capitale sénégalaise, soulevant des inquiétudes croissantes quant à la détérioration de la qualité de l'air dans la région. Source Logo: SenePlus Alternate Excerpt: la capitale sénégalaise a grimpé au sommet du classement mondial des villes les plus polluées, dépassant même des mégapoles comme New Delhi et Dhaka. L'indice établi par la plateforme suisse IQAir a enregistré mercredi un score préoccupant de 392 pour Dakar, bien au-delà du seuil acceptable fixé à 101. Primary Section: Société Secondary Sections: International Développement Diaspora Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/dakar-suffoque-so...

