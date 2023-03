DER / FJ, FONGIP et 3FPT/ Bénéficiaires des formations et des financements : " L'enjeu reste la constitution d’un fichier national unique" (Macky Sall). Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)|

À travers la DER/FJ, le FONGIP et le 3FPT, l'État a fait de gros efforts pour accompagner les femmes et les jeunes filles dans la formation et le financement, tels sont les propos du chef de l'État. Le président Macky Sall a ainsi émis l'idée de la constitution d’un fichier national unique afin d’optimiser les interventions et asseoir leur efficacité. Lors de son discours à la cérémonie de restitution des conclusions des assises nationales de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation des femmes, le président Macky Sall est revenu sur les chiffres. "À ce jour, 80% des bénéficiaires des financements de la DER/FJ sont des femmes ; soit 180 284 sur un total de 225 879. Afin de renforcer l’autonomisation socio-économique des femmes, la DER/FJ a accompagné 178 555 initiatives entrepreneuriales féminines pour un volume total de 43 milliards de FCFA. S’agissant du nano-crédit, les femmes sont largement majoritaires avec 90% des bénéficiaires (soit 120 137 femmes bénéficiaires) et 87% des financements (soit 27 milliards de FCFA octroyés)".

S'agissant du FONGIP, le chef d'informer que "le FONGIP a accordé des crédits et des garanties respectivement d’un montant de 5.650.0874.941 FCFA et de 2.068.867.066 FCFA pour 4.116 bénéficiaires avec 7.002 emplois créés.

En perspective, une enveloppe de 13.500.000.000 FCFA est mobilisée par le FONGIP dans le cadre des programmes ETER et PAAICE pour accompagner l’autonomisation économique des femmes". Et le 3FPT, "10 milliards FCFA ont été alloués pour 111.493 travailleurs des entreprises et organisations professionnelles formés en 2022 dont 61.218 femmes. Tandis que le volet Financement pré emploi des jeunes en 2022 a mobilisé 6 316 420 068 FCFA pour 27 120 formés dont 41 % Femmes". En terme de perspectives, le président Macky Sall de souligner que "l’enjeu reste la constitution d’un fichier national unique des bénéficiaires des formations et des financements afin d’optimiser les interventions et asseoir leur efficacité. Au bilan, je me réjouis de ces résultats encourageants, qui doivent être amplifiés au regard des demandes et des besoins".

Source : Source : https://www.dakaractu.com/DER-FJ-FONGIP-et-3FPT-Be...

