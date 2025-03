DIOKO: La révolution de l'interopérabilité financière en Afrique de l'Ouest et au-delà Rédigé par leral.net le Samedi 29 Mars 2025 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

En ce dernier vendredi du mois sacré de Ramadan, le Directeur général de DIOKO, Ibrahima Diakhaté, a réuni ses partenaires autour d’un Ndogou, un moment de convivialité mais aussi une opportunité pour présenter un projet d’envergure mondiale. DIOKO est un service inédit d’interopérabilité entre les différents acteurs financiers : transferts d’argent, banques, assurances et paiements numériques.



Cette innovation sans précédent, vise à simplifier et fluidifier les transactions, allant des virements classiques aux paiements de biens et services, y compris en crypto-monnaies. Grâce à son modèle unique, DIOKO entend non seulement offrir un large panel de solutions aux utilisateurs, mais aussi apporter une nouvelle dynamique aux services financiers, en leur générant plus de clientèle.



DIOKO révolutionne les paiements en Afrique de l’Ouest, avec son tout nouveau service de transfert inter-wallets et de paiement électronique des salaires. Une avancée majeure qui promet de rendre les flux financiers plus accessibles et fluides, tout en instaurant un écosystème monétaire connecté et sécurisé.



Au-delà d’une simple plateforme, DIOKO aspire à redéfinir les échanges monétaires à l’échelle mondiale, en instaurant un espace financier connecté et accessible à tous. Avec une ambition affirmée : devenir dans les cinq prochaines années, la référence mondiale en matière d’interopérabilité financière. Une révolution est en marche !



