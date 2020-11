DIOURBEL / Incinération de médicaments contrefaits d'une valeur d'un milliard, de cornets de chanvre indien etc... Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Novembre 2020 à 01:07 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Des médicaments de contrefaçon ou périmés d'une valeur d'un milliard de francs Cfa, du chanvre indien, des produits impropres à la consommation de diverses natures saisis depuis 2017, ont finalement été incinérés ce mardi à Diourbel par le lieutenant Faye, chef de la subdivision des Douanes et ses hommes. Une cérémonie d'incinération à laquelle ont pris part le gouverneur de la région, le représentant du Procureur de la République, des membres de l'ordre des pharmaciens et des éléments de la gendarmerie. Un appel à coopérer avec les services de l'ordre a été lancé à l'endroit des populations.Source : https://www.dakaractu.com/DIOURBEL-Incineration-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager