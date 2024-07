DIRECT: Cérémonie de signature de l’accord de financement entre la U.S. IDFC et VACAP S.A Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2024 à 16:26 | | 0 commentaire(s)| Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell, en visite à Dakar pour 48 heures, a présidé ce mercredi la cérémonie de signature de l’accord de financement entre l'U.S. IDFC et VACAP S.A. Au cours de son séjour, il rencontrera le Président Bassirou Diomaye Faye et la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Madame Yassine Fall, pour s’entretenir des moyens d’approfondir le solide partenariat entre les États-Unis et le Sénégal.



Accueil Envoyer à un ami Partager