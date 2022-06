DNMM : 10 jeunes cadres recevront une formation de trois mois en droit maritime et portuaire Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 17:55 | | 0 commentaire(s)| Dix (10) jeunes cadres de la Direction Nationale de la Marine Marchande vont être formés pendant trois mois en droit maritime et portuaire, au centre Trainmar de Dakar, par des experts dans ce domaine. La cérémonie de lancement de la formation a eu lieu ce matin entre le directeur du centre de Trainmar de Dakar, Momar Mada Fall et le directeur général de la marine marchande de Guinée. Au sortir de cette formation, ces jeunes seront mieux outillés pour faire face aux obstacles relatifs à l'exercice de leurs fonctions. En outre, ce partenariat va jouer un grand rôle dans la relation socio-politique entre le Sénégal et la Guinée.



