Daara moderne, installé à plus 38 km de Dakar : Oustaz Alassane Mbaye veut faire de l'éducation coranique, une obligation Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 17:07 | | 0 commentaire(s)| Oustaz Alassane Mbaye qui vient d'ouvrir un daara moderne à plus 38 km de Dakar, veut faire de l'éducation coranique, une obligation. Avec l'accompagnement des autorités de Mbabilor, la présence de ce bijoux, insiste-t-il, va renforcer plus de 100 daaras qui ont tous, un objectif commun.



