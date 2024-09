Dakar : L'opposition lance l'Alliance pour la transparence des élections (ATEL)

Une nouvelle plateforme appelée Alliance pour la transparence des élections (ATEL), regroupant des membres de l'opposition, a été officiellement lancée ce jeudi, à Dakar. Ladite alliance est une structure de concertation et de réflexion, qui a pour but de lutter pour une processus électoral transparent et équitable.