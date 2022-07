Dakar : Les résultats du bureau de vote de Me Abdoulaye Wade publiés Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 23:30 | | 0 commentaire(s)| Revenu au Sénégal pour donner de la force à l’inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, Me Abdoulaye Wade a également voté au centre Fadilou Mbacké de Fann Amitié Point E. Le Pape du Sopi, qui garde encore la cote, a remporté son bureau de vote avec 161 voix pour Yewwi (et 13 pour Wallu), alors que Benno y récolte 93 voix.



