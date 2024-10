Dakar accueille un salon international du tourisme du littoral et de la croisière en novembre Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

La place du Souvenir africain va accueillir du 20 au 23 novembre le premier Salon international du tourisme du littoral et de la croisière (SATOLIC), annonce un communiqué reçu à l’APS. ‘’Ce salon annuel innovant rassemblera les acteurs clés du secteur, offrant une plateforme unique pour explorer les vastes potentialités du tourisme de la croisière au Sénégal et dans la sous-région’’, indique le texte. Il précisé que ‘’l’événement met en lumière les atouts naturels exceptionnels des pays participants : le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert’’. Avec sa position stratégique “au centre du monde”, souligne le communiqué, le port de Dakar se positionne comme ‘’un hub incontournable’’ pour les croisières internationales. Chaque année, ‘’plus d’une vingtaine de navires font escale dans la capitale sénégalaise, offrant aux voyageurs une immersion dans la riche culture et l’histoire fascinante du pays’’, rappelle le communiqué. Il précise que ‘’le Salon International du Tourisme du Littoral et de la Croisière vise à concrétiser un projet ambitieux : le lancement d’une croisière inter-États reliant les pays participants, complétée par un pont aérien stratégique’’. Il rappelle que le développement de circuits touristiques inter-Etats ‘’redéfinit l’expérience même du voyage en Afrique de l’Ouest’’. En effet, les visiteurs pourront désormais ‘’explorer la richesse culturelle et naturelle de plusieurs pays en une seule odyssée, combinant le charme des escales maritimes à la flexibilité des liaisons aériennes’’. ‘’Cette initiative audacieuse va révolutionner le paysage touristique de la côte ouest-africaine et propulsera le Sénégal et ses voisins sur la carte mondiale des destinations de croisière, attirant une nouvelle vague de voyageurs en quête d’aventures authentiques et diversifiées’’, ajoute le communiqué. Selon le texte, l’événement servira également de ‘’tremplin’’ pour présenter les dernières innovations en matière de promotion touristique, notamment la plateforme numérique “Sénégal en un clic”. Cette initiative de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) promet de révolutionner l’accès à l’information et la planification des voyages au Sénégal, poursuit la même source. Elle souligne que cette démarche vise à ‘’dynamiser l’offre touristique sous-régionale et à optimiser l’utilisation des infrastructures portuaires existantes’’. L’évènement verra la participation d’offices de tourisme, de sociétés nationales, d’hôteliers, de marques de transport, de services technologiques, des sociétés de gestion de voyage. Des croisiéristes, des tours opérateurs, des experts de classe mondiale, des centres de formations, des institutions financières, des entreprises de presse, des influenceurs y sont également attendus.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76423-dakar-accueill...

