Daouda Ba, Responsable de la Jeunesse BENNO BOKK YAKKAR, exhorte la coalition BBY au respect du choix présidentiel et du calendrier républicain Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

L'après-midi a été marquée par une réunion décisive sous la direction de Daouda Ba, Responsable de la Jeunesse de BENNO BOKK YAKKAR. L'objectif principal de cette rencontre était de transmettre un message clair et ferme aux membres de la coalition BBY : celui de respecter intégralement le choix du président Macky Sall en ce qui concerne Amadou Bâ.



Pourtant, au-delà de cet impératif, Daouda Ba a également mis en avant un autre aspect crucial : le respect absolu du calendrier républicain. Il a exprimé son soutien à une organisation efficace de l'élection présidentielle, programmée pour le 25 février.



Cette déclaration souligne l'engagement de BENNO BOKK YAKKAR envers la démocratie et la légitimité des processus électoraux. En appelant à l'unité et à la discipline au sein de la coalition, Daouda Ba vise à garantir la stabilité politique et le respect des valeurs républicaines dans le pays.

