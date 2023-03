Darou Mouhty : Modou Diagne Fada, DG de la Sonacos, rappelle l’essence du Magal et revient sur la responsabilité de Mame Thierno Birahim Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2023 à 17:22 | | 0 commentaire(s)| Modou Diagne Fada, natif de Darou Mouhty, présent au Magal, rappelle l’essence du Magal et revient sur la responsabilité de Mame Thierno Birahim qui a rempli ses engagements. Plus de 70 ans après, ce magal est célébré. Il célèbre la rencontre de Mame Thierno et de son grand frère, Serigne Touba, après son retour d'exil. D’après Modou Fada, Darou Mouhty reste la 2e capitale du mouridisme. Il exhrte les jeunes à prendre exemple sur Mame Thierno Birahim, pour relever les défis de l’heure. Ainsi, le Directeur général de la Sonacos a remercié le Khalife Mame Cheikh Anta Niang et l’ensemble de ses frères cadets.



