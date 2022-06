Débriefing : Mort dans l'arène, bébé Aïda retrouvée, les opposants en prison

Samedi 25 Juin 2022

Le débriefing de la semaine avec Thiala Loum, qui est revenue sur le concert de casseroles initié par Ousmane Sonko, la mort à l'Arène nationale d'un supporter lors du combat Franc vs Sokh, Bébé Aïda, disparue depuis lundi dernier puis retrouvée ce samedi et la détention des opposants que sont Déthié fall, Ahmed Aïdara et Mame Diarra Fam.