Décédé hier : Sidiya Ndiaye, ex SG de la FGTS, inhumé ce jeudi, au cimetière de Yoff Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 19:10 | | 0 commentaire(s)| Sidiya Ndiaye est inhumé ce matin au cimetière de Yoff. Décédé hier à la suite d'une maladie, l'ex SG de la FGTS est parti, laissant derrière lui, un grand vide. A la levée du corps ce matin, à l'hôpital Principal, les témoignages évoquent en plus, la perte d’un homme de valeur inégalée, d'un patriote et d’un bon père de famille.



